Москаль просит Авакова и Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево

Как говорится в сообщении на сайте Закарпатской ОГА, соответствующее обращение написали 73 патрульных полицейских.

"Со стороны руководства управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево, а именно: начальника управления майора полиции Юрия Марценишина и заместителя начальника управления капитана полиции Валерия Наймана имеют место многочисленные нарушения законодательства, дисциплинарного устава, унижения чести и достоинства сотрудников, подавление морально-психологического климата коллектива, предубеждения некоторых сотрудников и другое", - говорится в обращении.

Правоохранители подчеркивают, что данная ситуация негативно влияет на работу и подрывает авторитет патрульной полиции.

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Учитывая изложенное, они отмечают, что выражают недоверие руководству и просят прислать комиссию "для урегулирования сложившейся ситуации, для недопущения негативных последствий".

"Я неоднократно подчеркивал, что кроме скандалов, никакой пользы от новой патрульной полиции на Закарпатье нет. Из-за плохого руководства патрульная полиция полностью завалила работу, как свидетельствуют показатели, количество ДТП и преступлений за время ее работы не то что уменьшилось, а многократно возросло", - прокомментировал обращение Москаль.

Он добавил, что направил обращение Авакову и уже имел разговор с Князевым о необходимости безотлагательного реагирования на факты, приведенные коллективом управления патрульной полиции.