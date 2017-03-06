В Мариуполе задержали боевика "Оплота", который поссорился с террористами в Донецке (видео)

В Мариуполе задержали боевика батальона "Оплот", который в мае 2014 года принял участие в незаконном формировании в Донецке, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что после того как он прошел военную подготовку, ему выдали форму и оружие. Мужчина охранял различные объекты террористов.

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«Прошел курс молодого бойца и получил форму и оружие», - заявил боевик, добавив, что после этого его отправили охранять телевышки, а также заставляли копать окопы.

У мужчины произошел конфликт с руководством бандформирования и он под видом переселенца переехал к родственникам в Мариуполь.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как сообщал УНИАН ранее, Добропольский горрайонный суд Донецкой области признал жителя города Авдеевка виновным в преступном сотрудничестве с террористической организацией «ДНР». Сообщник террористов, имея позывной «Белый», по мобильному телефону поддерживал связь с боевиком по кличке «Смит». Результатом передачи указанных данных становились вражеские обстрелы позиций украинских воинов.