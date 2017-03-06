У православных христиан началась вторая неделя Великого поста - светотворная

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", Православная Церковь называет эту неделю светотворной, так как в богослужебных текстах этих дней восхваляется пост как путь к внутреннему благодатному озарению всех тех, кто постится и кается в эти святые дни.

В воскресенье, 12 марта, Православная Церковь празднует день памяти великого афонского подвижника - святителя Григория Паламы. Именно этот святой Православной Церкви защищал учение о нетварном благодатном свете, который просвещает человека и иногда даже открывается видимо, например, как это было на горе Фавор во время Преображения Господня или во время дарования пророку Моисею десяти заповедей на горе Синай.

Кроме этого, святитель Григорий Палама, будучи известным подвижником Святой Горы Афон считал, что пост, молитва, таинства Церкви, а также другие аскетические деяния являются основополагающим путём достижения Божественного озарения нетварным светом, который преображает человека по образу и подобию Божию.

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Монахи-афониты на этой седмице советуют верующим глубже заглянуть в собственную душу и понять, что нужно в нашей жизни изменить, в чем покаяться для озарения нашей души благодатью Божьей. Потому что без благодати Божией человек не может спастись.

На этой седмице в субботу, а также накануне в пятницу, в православных храмах будет совершается поминовение усопших.

В отношении пищи, то на этой недели продолжается запрет на мясо, молоко, яйца, животные жиры. В отношении другой пищи, которая периодически включается в постное меню или разрешена каждый день (подсолнечное масло), каждый согласовывает это с духовником индивидуально.

Также на второй неделе Великого поста, 12 марта, Православная Церковь празднует Собор преподобных Киево-Печерских. Преподобный Антоний Печерский, родоначальник монашества на наших землях, также подвизался на Святой Горе Афон.