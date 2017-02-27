Кем, по вашему мнению, является Надежда Савченко? – опрос УНИАН

В конце прошлой недели народный депутат Надежда Савченко попала в очередной скандал – сначала ее обвинили в подстрекательстве бойцов АТО покинуть свои позиции на Донбассе и ехать "свергать преступную власть".

В этот же день стало известно, что Савченко вместе с руководителем украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном поехала в так называемую "ДНР".

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Напомним, 25 мая 2016 года украинская летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко в статусе настоящей героини вернулась в Украину почти после 2 лет плена сначала у пророссийских боевиков на Донбассе, а затем в российском СИЗО.

Однако достаточно быстро отношение в украинском обществе к Савченко начало становиться не таким однозначным. Этому способствовали ее поездка в Москву, переговоры с боевиками "ДНР" и ряд неоднозначных заявлений.

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей, кем, по их мнению, на самом деле является Надежда Савченко.