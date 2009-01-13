Нефть подешевела до 37 долларов

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 января 2009 г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,91 (-1,51) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,59 (-3,24) долл./барр.

Таким образом, падение цен на черное золото продолжается уже третий день подряд. Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 7 января упали на 5,95 и 4,67 долл. (Light, Sweet Crude Oil и IPE Brent Crude соответственно). 8 января падение составило 1,19 и 0,93 долл., а 9 января - в среднем на 0,50 долл./барр.

10 и 11 января торги не проводились.

РБК