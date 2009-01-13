Нефть подешевела до 37 долларов
По итогам торгов 12 января
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 января 2009 г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,91 (-1,51) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,59 (-3,24) долл./барр.
Таким образом, падение цен на черное золото продолжается уже третий день подряд. Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 7 января упали на 5,95 и 4,67 долл. (Light, Sweet Crude Oil и IPE Brent Crude соответственно). 8 января падение составило 1,19 и 0,93 долл., а 9 января - в среднем на 0,50 долл./барр.
10 и 11 января торги не проводились.