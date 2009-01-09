Тимошенко о газе, экспертах, мониторинге и зеркальном варианте

Украина подпишет протокол о создании комиссии по мониторингу транзита газа при условии паритетного представительства в ней украинских и российских экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Киеве журналистам после завершения переговоров с премьер-министром Чехии Миреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«Именно в таком зеркальном варианте, когда обе страны – Украина и Россия имеют одинаковые права по доступу экспертов, мы подпишем такой протокол, как можно быстрее, и для этого есть уполномоченные люди – это вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН и глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что ранее украинская сторона подписала протокол, предложенный Европейской комиссией, о направлении европейских экспертов в Украину для осуществления мониторинга транзита газа.

В тоже время, по ее словам, российская сторона не согласилась с таким вариантом протокола и предложила свой проект соответствующего документа.

В свою очередь премьер-министр Чехии М.ТОПОЛАНЕК отметил, что европейские эксперты будут осуществлять мониторинг транзита природного газа на границе России и Украины, а также на границе Украины и европейских стран.

Как сообщал УНИАН, 9 января "Газпром" опубликовал протокол о создании Международной экспертной комиссии по контролю за транзитом природного газа через Украину, в котором говорится, что комиссия должна иметь право свободного доступа к документации и объектам газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также к подземным запасам газа. Этот документ уже подписан российской стороной, однако пока не подписан со стороны Еврокомиссии и Украины.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил руководству "Газпрома" в кратчайшие сроки добиться подписания многостороннего протокола по созданию международной комиссии по мониторингу транзита газа через территорию Украины.