Идет встреча Тимошенко и Тополанека

В Киеве в государственной резиденции на Липской проходит встреча премьер-министров Украины и Чехии Юлии ТИМОШЕНКО и Мирека ТОПОЛАНЕКА.

Как передает корреспондент УНИАН, во встрече также принимают участие министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, а также руководитель группы советников премьер-министра Украины Виталий ГАЙДУК.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила М.ТОПОЛАНЕКА за то, что он смог в экстремальной ситуации откорректировать график своей работы и посетить Украину.

«Это для Украины чрезвычайно важно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава украинского правительства считает положительным, что во время встречи в формате трех с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО были обсуждены ключевые проблемы по транзиту газа.

В свою очередь М.ТОПОЛАНЕК сказал, что «мы попробуем вместе с БАРРОЗУ (председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ – УНИАН) с двух сторон влиять на эти события. Сейчас существует недоверие между двумя странами, и нужно найти какой-то инструмент, который позволит возобновить доверие».

Глава чешского правительства, в то же время, подчеркнул, что европейская сторона не может выполнять роль арбитра в газовом конфликте между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, перед этим состоялись переговоры в трехстороннем формате с участием премьер-министров Украины и Чехии и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.