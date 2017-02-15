Ватикан выделит жителям Авдеевки 200 тыс. евро помощи.

Об этом председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти посетил Авдеевку и Краматорск.

«Посол Ватикана приехал на линию фронта, чтобы лично выразить жителям Донетчины поддержку и солидарность, а также передать благословение от Папы Римского Франциска. Это очень важный жест, ведь этим сегодня Папа Франциск показывает украинцам, что мы не брошены и не одиноки», - написал Жебривский.

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Он добавил, что Гуджеротти процитировал слова Папы Римского в поддержку жителей Донбасса: «Я хочу, чтобы вы знали, мы постоянно помним о вас и молимся за вас».

Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции “Папа для Украины” будет выделено 200 тыс. евро.

Жебривский напомнил, что в прошлом году Папа Франциск объявил акцию по сбору средств для помощи украинцам, которые пострадали от российской агрессии или стали внутренними переселенцами. По всей Европе тогда было собрано 16 млн евро. Папа Франциск лично дал 5 млн евро на поддержку украинцев.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.

В результате обстрела погибли несколько мирных жителей Авдеевки. Из города во время обострения ситуации были эвакуированы около 300 человек (в том числе около 140 детей).