Израильская делегация посетит институт протезирования Харькова: будут помогать в создании центра реабилитации бойцов АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства соцполитики.

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«Речь идет о создании лечебно-профилактического заведения. Работа будущего израильско-украинского центра должна базироваться на опыте и подходах израильских специалистов. Поскольку эта страна обладает передовыми технологиями по восстановлению и реабилитации участников боевых действий», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подготовительному этапу будет предшествовать ознакомление с украинскими ресурсами. В частности, как отметил Рева, «израильская делегация намерена посетить передовое подразделение министерства в направлении физической реабилитации бойцов - Украинский научно-исследовательский институт протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности в Харькове».

Также в ходе встречи стороны обсудили перспективу подписания межгосударственного договора о трудоустройстве. По словам Белоцерковски, израильская сторона имеет большую заинтересованность в скорейшем подписании и начале работы в рамках договора, согласно которому официально будут трудоустраиваться украинские специалисты востребованных в Израиле отраслей.