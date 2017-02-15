Россия готовит "насильственные сценарии" во время мероприятий к годовщине Майдана – СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Аппарата СБУ Александр Ткачук.

"В очередной раз мы видим, что Российская Федерация пытается использовать этот повод для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков", - сказал он.

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Ткачук отметил, что на сегодняшний день только в Киеве в течение 18-22 февраля планируется проведение около 18 различных массовых мероприятий.

"В подготовке восьми из этих мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев", - сказал он и отметил, что "из этих восьми три таких мероприятия организуются с территории Российской Федерации".

Как сообщал УНИАН, ранее в Нацполиции заявили, что в дни памяти Героев Небесной сотни планируют перевести столичную полицию на усиленный вариант несения службы

В Киеве на службу выйдут более 6 тыс. правоохранителей. Полиция планирует предпринимать превентивные меры – осуществлять проверку документов, досмотр вещей, а в случае необходимости – ограничивать доступ на отдельные участки.

Согласно указу президента Украины, в период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия памяти Героев Небесной сотни.