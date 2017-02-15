"Море китов": на Херсонщине полиция предупредила возможное самоубийство 17-летних девушек из-за смертельной игры (фото)

По данным полиции Херсонской области, в правоохранительные органы обратилась бабушка 17-летней херсонки.

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"Женщина сообщила, что три дня назад ее внучка вышла из дома и обратно не вернулась. Работники полиции незамедлительно начали разыскные мероприятии. В ходе проверки полицейские установили круг лиц, с которыми общалась пропавшая девочка. В последнее время чаще всего ее видели с подругой, которая также ушла из дома два месяца назад", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подростков. Девушки проводили время в компании сверстников на территории одного из частных домовладений в Корабельном районе. Компанию доставили в отделение полиции.

Как рассказала начальник отдела ювенальной превенции областного главка полиции Татьяна Пшонь, в ходе выяснения обстоятельств, побудивших подростков покинуть родительские дома, полицейские выяснили еще одну неприятную новость. При осмотре места проживания одной из девушек полицейские вместе с родными нашли письмо, адресованное бабушке, с текстом о вступлении в игру в соцсети, которая приводит к суициду.

Как оказалось, девушки были зарегистрированы участниками игры в Интернете «Разбуди меня в 04:20», конечной целью которой является совершение самоубийства участником: администраторы игры склоняют ребенка к выполнению заданий (квестов), причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинения боли. Последнее задание игрока – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online.

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Со слов одной из девушек, она уже получила первое задание – вырезать лезвием на руке фигуру кита. Но не решилась на это и вышла из игры. Сейчас девушки проходят реабилитацию в областном психо-неврологическом диспансере.

Как сообщал УНИАН, в соцсетях появились группы, в которых квалифицированные психологи доводят детей и подростков до самоубийства. Известно, что фанаты таких сообществ называют себя китами, потому что животные ассоциируются у них со свободой. Подобные группы известны под разными названиями "Разбуди меня в 4:20", "Море китов", "Синий кит", или "Тихий дом".

У всех поклонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.