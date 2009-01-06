Нафтогаз и Газпром продолжат переговоры 8 января

В четверг, 8 января, делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления компании Олегом ДУБИНОЙ посетит Москву для продолжения переговоров с ОАО «Газпром» по вопросам поставок и транзита газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я говорил с Миллером (председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер – УНИАН) – восьмого числа вылетаю в Москву и продолжу там переговоры", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2009 г. ОАО «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, поскольку Москва и Киев не смогли договориться об условиях нового контракта на 2009 год.

5 января ОАО «Газпром» решил снизить объемы поставок газа для европейских потребителей на 65,3 млн. куб. м в сутки – до 221,8 млн. куб. м в сутки. Таким образом, российская компания поставила под угрозу поставки газа в страны Европы, а именно: Молдову, Болгарию, Румынию, Грецию, Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Германию. НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в случае недополучения необходимых объемов российского природного газа все претензии указанных стран должны быть направлены в ОАО «Газпром».