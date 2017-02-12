Жебривский рассказал о восстановлении Авдеевки

В Авдеевке отремонтировано почти 150 домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны боевиков.

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Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свое жилье сами, а мы предоставляем им строительные материалы. В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии", - написал Жебривский.

По его словам, в Авдеевку планируют возвращаться жители, которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиками.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики с 29 января по 5 февраля вели массированный обстрел Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

От обстрелов погибли не менее 10 украинских военнослужащих, а также мирные жители Авдеевки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, которое удалось полностью восстановить 6 февраля.

Из города во время обострения ситуации были эвакуированы около 300 человек (в том числе около 140 детей).

Сейчас во всех регионах Украины продолжается сбор гуманитарной помощи для Авдеевки.