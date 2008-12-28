Милиция зафиксировала факты расчета в магазинах сувенирными деньгами

В Кобеляцком районе Полтавской области зафиксированы факты мошенничества, в совершении которых подозревают «гастролеров» из Днепропетровска.

Как сообщили УНИАН в милиции Кобеляк, мошенники в сельских магазинах при покупке товара расплачиваются ненастоящими 500-гривневыми купюрами.

По данным милиции, цвет, внешний вид, размер купюр идентичны настоящим деньгам. Но не всегда продавцы обращают внимание на то, что на банкнотах есть надпись: «Сувенирная продукция». Случаи расчета сувенирными деньгами, зафиксированы в селах Леваневское и Бережнивка.

«Самое интересное в этой ситуации то, что граждан, которые расплачиваются такими деньгами, невозможно привлечь к уголовной ответственности, ведь предупредительная надпись о том, что деньги ненастоящие, на купюре есть», - сказал представитель райотдела.