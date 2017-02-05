Авдеевка почти вся подключена к электроснабжению, за исключением одного микрорайона - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 20:00 5 февраля к электроснабжению подключен почти весь город, остаются не подключенными к электроснабжению только микрорайон «Юбилейный», улицы Грушевского, Маяковского, Степная, Независимости, 50-летия АКХЗ, Пархоменко и улица Донецкая», - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС отмечают, что продолжаются восстановительные работы на Авдеевском коксохимическом заводе.

Кроме того, для проведения работ по разминированию направлены 2 пиротехнические группы (7 человек личного состава) и 2 единицы техники.

Читайте такжеТеплоснабжения в Авдеевке переведена из аварийного на стабильный режим - Цеголко

«По состоянию на 20:00 пиротехническими группами Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области проведено обследование дороги от с. Каменка до Донецкой фильтровальной станции 3,5 км и 2,1 га территории вблизи Донецкой фильтровальной станции», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 5 февраля, ремонтные бригады завершили работы по восстановлению линий электроснабжения к Авдеевке.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook: «Наконец Авдеевка со светом. Председатель Донецкой облВГА Павел Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки».

***Российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела была повреждена ЛЭП и прекращено электроснабжение города.

3 февраля российская сторона в Совместном центре по контролю и координации предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе поврежденной линии электропередач возле Авдеевки.

Днем 3 февраля председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что бригады электромонтажников накануне начали ремонт на месте прорыва одного из вводов ЛЭП. 4 февраля утром группы специалистов снова вышли ремонтировать поврежденную ЛЭП вблизи Авдеевки, однако ремонтные работы не удавалось осуществить из-за прицельного огня оккупантов.