Депутаты Волынского облсовета выступили в поддержку блокады "Л/ДНР"

Проект соответствующего решения от имени депутатов внес глава Волынской областной рады, член президиума партии УКРОП Игорь Палица, сообщает пресс-служба Облсовета.

"Речь идет о полной торговой блокаде временно оккупированных территорий. Следует прекратить брать у них уголь и все, что здесь продается. Мы спокойно можем покупать южноафриканский уголь. Пусть он немного дороже, но существуют принципиальные вещи, которые нельзя нарушать", – заявил Палица. Политик подчеркнул, что блокада не распространяется на гуманитарные грузы, поскольку они предназначены гражданам Украины.

Кроме того, депутаты Областного совета выразили поддержку инициативам ветеранов военных организаций, которые начали блокаду торговли с террористами в Луганской и Донецкой областях.

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"Сегодня очевидным является то, что из-за коррупционных схем фейковые "республики", контролируемые Кремлем, наполняют свои бюджеты, из которых финансируется деятельность террористов, в том числе и боеприпасы, которыми они ведут огонь по нашим войскам. На территорию Украины с неподконтрольных областей через каналы контрабанды попадает оружие, наркотики, контрафактная и фальсифицированная продукция. Кроме того, через линию разграничения в Украину поставляются нефтепродукты, уголь, в результате чего террористы и их сторонники-олигархи наполняют свои карманы", - отмечается в обращении.

Депутаты убеждены, что торговая блокада оккупированных территорий является эффективным способом воздействия на боевиков и их российских кураторов.

"Считаем, что в условиях, когда война, развязанная Российской Федерацией против Украины, продолжается, торгово-экономические отношения, благодаря которым боевики отправляют на подконтрольные Украине территории свои товары, должны быть перекрыты", - говорится в тексте обращения.

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Депутаты Волынского облсовета требуют принять меры относительно усиления контроля за перемещением лиц через временно оккупированную территорию Украины, а также провести масштабное расследование относительно предоставления разрешений на оптовые поставки продукции из оккупированного Донбасса.

Кроме того, волынские депутаты требуют установить мораторий на перевозки грузов (товаров) через линию разграничения, за исключением гуманитарных грузов, которые ввозятся под контролем международных организаций.

Также депутаты требуют прекратить преследования ветеранов добровольческих батальонов, которые начали блокаду торговли с террористами.