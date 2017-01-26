В Крыму задержали правозащитника Эмиля Курбединова.

Об этом стало известно из Facebook во время видеотрансляции, которую вел сам адвокат.

На видео видно, как Курбединова на его автомобиле остановили сотрудники ДПС в Крыму. При этом он отметил, что направлялся на обыск в жилище Сейрана Салиева, который утром 26 января в Бахчисарае начали силовики оккупированного Крыма.

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После определенного ожидания, к автомобилю адвоката приближается несколько мужчин в масках, один из которых представился сотрудником «отдела по борьбе с экстремизмом» и констатирует, что Курбединов «административно задержанный».

Перед этим сам Курбединов сообщил об обыске в доме Сейрана Салиева. "Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю Мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по делу Хизбуттахрир и отвезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тыс. руб. Бахчисарайским судом. Его мама - Зодие Салиева, ветеран национального движения", - написал он.

Позже журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк подтвердил факт задержания Курбединова.