Почти 900 людей обратились в пункты обогрева в Авдеевке - МВД

00:14, 01 февраля 2017
Общество
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По состоянию на 22.00 вторника, 31 января, в мобильные пункты обогрева в Авдеевке обратился 891 человек.

twitter.com/MVS_UA

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Среди тех, кто обратился - 300 людей пожилого возраста и 186 детей.

В городе работают три полевые кухни.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ситуация в Авдеевке остается сложной, обстрелы происходят постоянно. В частности он сообщил, что дал поручение, чтобы на постоянной основе обеспечить людей питьевой и технической водой.

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Теги: #Авдеевка