Почти 900 людей обратились в пункты обогрева в Авдеевке - МВД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Среди тех, кто обратился - 300 людей пожилого возраста и 186 детей.

В городе работают три полевые кухни.

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#Авдіївка Розгорнуто 7 мобільних пунктів обігріву:станом на 22:00 вже звернулося 891 особа, з них 300 людей похилого віку та 186 дітей -#МВСpic.twitter.com/Trq1G7M1pk — МВС України (@MVS_UA) January 31, 2017

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ситуация в Авдеевке остается сложной, обстрелы происходят постоянно. В частности он сообщил, что дал поручение, чтобы на постоянной основе обеспечить людей питьевой и технической водой.