Почти 900 людей обратились в пункты обогрева в Авдеевке - МВД
00:14, 01 февраля 2017Общество
863 0
По состоянию на 22.00 вторника, 31 января, в мобильные пункты обогрева в Авдеевке обратился 891 человек.
twitter.com/MVS_UA
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Среди тех, кто обратился - 300 людей пожилого возраста и 186 детей.
В городе работают три полевые кухни.
Читайте такжеСпасатели развернули в Авдеевке мобильные пункты обогрева (фото)
#Авдіївка Розгорнуто 7 мобільних пунктів обігріву:станом на 22:00 вже звернулося 891 особа, з них 300 людей похилого віку та 186 дітей -#МВСpic.twitter.com/Trq1G7M1pk— МВС України (@MVS_UA) January 31, 2017
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что ситуация в Авдеевке остается сложной, обстрелы происходят постоянно. В частности он сообщил, что дал поручение, чтобы на постоянной основе обеспечить людей питьевой и технической водой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой