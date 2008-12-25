Взрыв в Евпатории разрушил 35 квартир

В Евпатории прогремел взрыв: разрушены 35 квартир, спасатели ищут погибших

Погибли по меньшей мере 9 человек, из них 1 ребенок. В розыске, по зарегистрированным спискам, находятся около 35 человек...

В Евпатории в результате взрыва газа в жилом доме погибли 9 человек, из них 1 ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Спасены 19 человек (из них двое детей), из которых 4 госпитализированы в медицинские заведения города. В розыске, по спискам, находятся около 35 человек.

К органам местной власти из поврежденного дома обратились 53 человека, они временно отселены в местный санаторий „Фемида”, где для них организовано питание, медицинская и психологическая помощь.

Как сообщалось, взрыв на улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года постройки) произошел 24 декабря около 22 часов.

По данным МЧС, взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома, в которых прописаны 62 человека) и повреждены квартиры третьего подъезда.

Аварийно-спасательные работы ведут 706 человек и 87 единиц техники, в том числе 304 спасателя и 59 ед. техники МЧС, от служб гражданской защиты города - 12 ед. техники, от внутренних войск МВД - 80 чел., от райотдела МВД -- 120 чел., от МО – 107 военнослужащих и 6 ед. техники, 10 бригад скорой помощи и 95 врачей.

На месте действует оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с министром МЧС Владимиром ШАНДРОЙ. В Евпаторию отбыла специальная правительственная комиссия, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, сообщили в МЧС.