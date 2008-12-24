Сегодня многострадальный бюджет-2009 рассмотрят в комитете ВР

Сегодня правительственный проект бюджета-2009 рассмотрят в профильном комитете парламента, а в четверг запланировано первое чтение.

Накануне днем всего за 10 минут до презентации проект главного финансового документа страны принесли в ВР из Кабмина. 17 правительственных законопроектов уже раскритиковали и коалицианты из "Нашей Украины", и тем более оппозиционная Партия регионов. Кабмин предлагал принять эти законы пакетом, депутаты отказались. Среди новаций - налог на недвижимость, акцизы на табак, алкоголь и бензин, увеличение ввозной пошлины.

Запланирована отмена некоторых льгот чиновникам и депутатам, все остальные льготные выплаты, зарплаты, пенсии сохраняются на старом уровне. Помочь деньгами из стабилизационного фонда премьер хочет энергетикам, шахтерам, крестьянам и государственным банкам. Из фонда профинансируют также подготовку к Евро-2012 и приобретение оружия для украинской армии. Еще один источник денег - инвесторы.

ICTV