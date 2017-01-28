Мы должны сделать более качественными коммунальные услуги для киевлян - Кличко
По словам киевского мэра, столичная власть рассматривает два пути улучшения качества комуслуг: передаче теплосетей в концессию или прямое муниципальное управление.
Нам нужно сделать еще много шагов, чтобы сделать более качественными те коммунальные услуги, которые сегодня предоставляет киевлянам "Киевэнерго".
Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
"Много лет теплосети города – в концессии у "Киевэнерго". И есть много проблем, которые возникают и с теплоснабжением, и с сетями, которые нужно ремонтировать. На сегодня много условий концессии не выполнено и мы сейчас рассматриваем несколько направлений в отношении управления этими активами", – отметил мэр.
По его словам, столичная власть рассматривает два пути: передаче теплосетей в концессию или прямое муниципальное управление.
"Окончательное решение должен принять Киевсовет по результатам проведения открытого конкурса", – подчеркнул городской голова.
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Виталий Кличко отметил, что среди главных условий управления город выдвигает энергоэффективность, модернизацию теплового хозяйства, снижение энергозатрат, что в свою очередь повлияет на формирование тарифов.
"К этой работе мы привлекаем экспертов, авторитетные международные организации, например, Ernst & Young. Нам нужно сделать еще много шагов, чтобы сервис для киевлян стал более качественным", – подчеркнул Виталий Кличко.