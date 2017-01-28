Мы должны сделать более качественными коммунальные услуги для киевлян - Кличко

11:56, 28 января 2017
Общество
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По словам киевского мэра, столичная власть рассматривает два пути улучшения качества комуслуг: передаче теплосетей в концессию или прямое муниципальное управление.

Кличко пообещал киевлянам сделать коммунальные услуги более качественными

Нам нужно сделать еще много шагов, чтобы сделать более качественными те коммунальные услуги, которые сегодня предоставляет киевлянам "Киевэнерго".

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Много лет теплосети города – в концессии у "Киевэнерго". И есть много проблем, которые возникают и с теплоснабжением, и с сетями, которые нужно ремонтировать. На сегодня много условий концессии не выполнено и мы сейчас рассматриваем несколько направлений в отношении управления этими активами", – отметил мэр.

По его словам, столичная власть рассматривает два пути: передаче теплосетей в концессию или прямое муниципальное управление.

"Окончательное решение должен принять Киевсовет по результатам проведения открытого конкурса", – подчеркнул городской голова.

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Виталий Кличко отметил, что среди главных условий управления город выдвигает энергоэффективность, модернизацию теплового хозяйства, снижение энергозатрат, что в свою очередь повлияет на формирование тарифов.

"К этой работе мы привлекаем экспертов, авторитетные международные организации, например, Ernst & Young. Нам нужно сделать еще много шагов, чтобы сервис для киевлян стал более качественным", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Теги: #Киев#Кличко#комунуслуги