Тернопольские кибермошенники ограбили банки на миллион гривень

Работники отдела противодействия киберпреступлений в Тернопольской области выявили факт мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники, сообщает отдел коммуникации Тернопольской областной полиции.

"В течение 2016 года группа тернополян, имея навыки использования компьютерной техники, систематически пользовались техническим несовершенством программы вознаграждений с накопления "баллов", - говорится в сообщении.

Мошенники покупали товар через зарубежные интернет-магазины. Рассчитывались средствами с собственных банковских карт. После того, как деньги снимались, а на бонусный счет зачислялись баллы, сразу отменяли операцию. Как результат - они получали и бонусы, и потраченные деньги.

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За один раз злоумышленники покупали товара на сумму около 1 тысячи долларов. Проведя более 1000 таких операций, преступники завладели имуществом банковских учреждений на сумму свыше 1 миллион гривен.

Материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет.