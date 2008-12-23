В Украину идут морозы

В среду, 24 декабря, в Украине будет облачно. Временами будет идти снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на Закарпатье и юге страны - снег с дождем, в Крыму местами сильные осадки. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура на протяжении суток - от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье и в Крыму днем - 2-7° тепла.

25-26 декабря облачно с прояснениями. В западных и северных областях небольшой снег (26 декабря в северной части без существенных осадков). На остальной территории - снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега (25 декабря на юге страны мокрый снег с дождем, местами гололед, в Крыму сильные осадки). На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, в Крыму - от 3° мороза до 2° тепла; днем - 1-6° мороза, на крайнем юге и Закарпатье - 0-5° тепла; в Карпатах ночью - 7-12° мороза, днем - 5-10° мороза.

27-28 декабря холодная погода, без существенных осадков. Температура ночью - 8-14°, днем - 2-8° мороза; в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах ночью - 11-17°, днем - 5-11° мороза; на юге Крыма ночью - 0-5° мороза, днем - 0-3° тепла.

В Киеве 24 декабря облачно. Временами снег и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 0-2° мороза.

В Киевской области облачно. Временами снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток - от 4° мороза до 1° тепла.

25-26 декабря облачно с прояснениями. 25 декабря небольшой снег, 26 декабря без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 3-8° мороза, днем - 1-6° мороза.

27- 28 декабря холодная погода, без существенных осадков. Температура ночью - 8-14°, днем - 3-8° мороза.