В Кривом Роге задержали прокурора на взятке в 3 тысячи долларов - Аваков

23:51, 26 января 2017
Общество
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В Кривом Роге задержали 29-летнего прокурора на взятке в 3 тысячи долларов.

facebook.com/arsen.avakov.1

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

«29-летний прокурор городской прокуратуры #3 собирался за 3 тысячи американских долларов решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. Это при том, что данный автомобиль проходит по уголовному производству», - отметил глава МВД.

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По словам Авакова, сейчас на месте задержания работают сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции и военной прокуратуры Южного региона.

Ранее УНИАН сообщал, что прокуратура Днепропетровской области, Управление внутренней безопасности областной Нацполиции и СБУ поймали на взятке начальника сектора уголовной полиции одного из отделений Никопольского отдела полиции.

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Теги: #взятка