В Киевсовете инициировали переименование Музея русского искусства в национальную картинную галерею

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Отмечается, что комиссия подготовит соответствующий проект решения Киевсовета, учитывая мнение Департамента культуры КГГА относительно нового названия музея, представители которого присутствовали на заседании и озвучили указанный выше вариант переименования.

По словам председателя комиссии Виктории Мухи, согласно действующему законодательству, вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. А поскольку учредителем является Киевсовет, то решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива.

В то же время она подчеркнула, что комиссия обращалась к трудовому коллективу по поводу проведения собрания по этому вопросу. Такое собрание состоялось, но, как отметила Муха, на нем не были озвучены конкретные предложения.

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Таким образом, комиссия решила готовить проект решения о переименовании музея по согласованию с Департаментом культуры КГГА.

«В 1922 году это музейное коммунальное заведение основывалось как Киевская картинная галерея. Понятно, что сейчас оно имеет статус национального, но прорабатывать стоит это название и вернуть это историческое название с сохранением статуса заведения», - сказала Муха.

В результате инициатива была поддержана тремя из пяти членов комиссии (двое воздержались).

Как сообщал УНИАН, впервые намерение переименования музея было озвучено 15 ноября 2016 года во время заседания Киевсовета заместителем председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анной Старостенко.

Напомним, вчера, 24 января, постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала проект решения о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка Национальному мемориальному комплексу героев Небесной сотни — музею Революции достоинства.