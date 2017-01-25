"Индекс восприятия коррупции": Украина заняла 131 место вместе с Россией и Непалом (инфографика)

Украина заняла 131 место в рейтинге «Индекса восприятия коррупции». Соответствующий ежегодный рейтинг опубликовала международная неправительственная организация Transparency International (TI) на своем сайте.

Согласно сообщению TI в мире растет уровень коррупции.

«Результаты этого года еще больше подтвердили связь между коррупцией и неравенством, которые подпитывают друг друга, чтобы создать порочный круг между коррупцией, неравное распределение власти в обществе, и неравномерное распределение богатства», - говорится в сообщении организации.

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Следовательно, из 176 стран в списке Transparency International, 131 место, кроме Украины, заняла также Россия, Казахстан, Иран и Непал.

В целом в организации констатируют, что в более, чем в две трети из 176 стран фиксируется падение индекса восприятия коррупции в этом году ниже средней точки по шкале от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий).

«Глобальный средний балл составляет 43, что свидетельствует о повальной коррупции в государственном секторе той или иной страны", - говорится в сообщении.

Граждане стран, которые на карте обозначены оранжевым и красным цветами, сталкиваются с ощутимым влиянием коррупции на ежедневной основе.

Как сообщал УНИАН ранее, вице-президент США Джозеф Байден призывал Украину продолжать искоренять коррупцию, которую Россия использует как инструмент для давления на страну.

«Не является секретом, что Россия не хочет, чтобы вы достигли успеха, господин президент. Это касается не только Украины. Речь идет о будущем, которого мы долго добивались в Европе, чтобы она была единой, свободной и в мире», – подчеркнул Байден.