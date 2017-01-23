Как вы относитесь к законопроектам о государственном языке? – опрос УНИАН
16:21, 23 января 2017Общество
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Некоторые пункты новых законопроектов о государственном языке вызвали неоднозначную реакцию у общественности.
Недавно в украинский парламент были внесены три законопроекта о государственном языке. Все они касаются урегулирования использования украинского языка государственными органами и служащими, а также деятельности медиа, культуры, книгопечати и так далее.
Однако у общественности ряд пунктов в этих законопроектах вызвали неоднозначную реакцию. В частности, предложение ввести уголовную ответственность за неуважение к украинскому языку.
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В связи с этим УНИАН решил спросить, как вы относитесь к законопроектам о государственном языке?
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