Как вы относитесь к законопроектам о государственном языке? – опрос УНИАН

Недавно в украинский парламент были внесены три законопроекта о государственном языке. Все они касаются урегулирования использования украинского языка государственными органами и служащими, а также деятельности медиа, культуры, книгопечати и так далее.

Однако у общественности ряд пунктов в этих законопроектах вызвали неоднозначную реакцию. В частности, предложение ввести уголовную ответственность за неуважение к украинскому языку.

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В связи с этим УНИАН решил спросить, как вы относитесь к законопроектам о государственном языке?