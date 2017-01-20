Перед инаугурацией Трампа в сеть выложили мрачный тизер "Карточного домика" с перевернутым флагом

На странице сериала «Карточный домик» в Facebook появился 30-секундный ролик, который, очевидно, намекает на выход нового сезона.

Подпись под видео - «We make the terror» («Мы создаем кошмар»).

Читайте такжеПорошенко поздравил Трампа с инаугурацией и пожелал удачи "в выполнении благородных целей"

Тизер выложили в сеть во время инаугурации Дональда Трампа, которая сопровождалась массовыми демонстрациями по всему миру.

Cудя по ролику, новый сезон выйдет уже 30 мая.

Справка. "Карточный домик - американский телесериал в жанре тёмной политической драмы, повествующий о члене Палаты представителей США и его восхождении на пост президента США.

Действие разворачивается в столице США Вашингтоне в наши дни. Амбициозный конгрессмен Фрэнк Андервуд взамен на обещание сделать его Государственным секретарём США помогает Гаррету Уокеру стать президентом США, но в конце концов последний отказывается назначить Андервуда на эту должность, и Фрэнк со своей женой Клэр Андервуд решают отомстить новому президенту и захватить власть в свои руки.