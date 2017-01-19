На одесском пляже около 300 человек приняли участие в Крещенском купании

Как передает корреспондент УНИАН, регистрация желающих принять участие в одновременном купании с целью возможного установления рекорда, началась в 10:00.

Затем люди разного возраста одновременно зашли в воду с белыми и красными надувными шарами в руках. По команде все шары выпустили в небо.

Рекорд был зарегистрирован представителем Национального реестра рекордов Украины. Инициатор акции - благотворительный фонд «С Одессой в сердце».

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По предварительным данным, в погружении приняли участие порядка 300 человек. Как пояснили УНИАН в фонде, во время погружения произошла «небольшая путаница», в связи с чем представители реестра пересматривают видеозаписи с дронов.

«Четкая цифра будет известна позднее», - пояснили организаторы.

Во время акции всех пришедших бесплатно угощали шурпой, горячим чаем и глинтвейном. Одновременно проходил сбор добровольных пожертвований на лечение за рубежом одесситу Александру Кустурову, страдающего тяжелым онкологическим заболеванием.

«Во время Крещения считается, что облака рассеиваются, и Святой Дух опускается на землю в виде голубя и исполняет самое заветное желание. По аналогии сегодня выпущено в небо около 400 шаров», - пояснили УНИАН организаторы.

Как сообщал УНИАН, сегодня православный мир празднует Крещение, или Богоявление Господне. На водоемах Украины в местах массового купания дежурят почти 3 тыс. спасателей, а также более 500 единиц техники.