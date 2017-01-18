В Ривном экс-главу районной налоговой инспекции приговорили к пятилетнему заключению за взятку в 25 тысяч гривень

Как сообщила корреспонденту УНИАН представитель пресс-службы Апелляционного суда Ривненской области Елена Кузьменко, в феврале 2013 года за недоначисление налогов осужденный вымогал и получил от предпринимателя 25 тыс. грн взятки.

Согласно приговору Здолбуновского районного суда от 11 июля 2016 года, Баранов признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом, которое занимает особо ответственное положение, соединенное с вымогательством) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года без конфискации имущества.

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Суд освободил бывшего налоговика от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 3 года а также применил к нему меру пресечения — личное обязательство.

Прокуратура обжаловала приговор суда первой инстанции. В соответствии с приговором Апелляционного суда области от 17 января, Баранов признан виновным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях сроком на 3 года, а также конфискацией имущества.

Суд также лишил обвиняемого специального звания советника налоговой службы II ранга. Баранов был взят под стражу в зале суда.