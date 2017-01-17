Проблему с крайне низкой оплатой труда присяжных решена - судья

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Дячук отметил, что ранее присяжные добились пересмотра размера оплаты своего труда: "29 сентября вступила в действие обновленная редакция закона о судоустройстве, где решен вопрос денежного вознаграждения присяжным».

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Это вознаграждение, подчеркнул Дячук, приравнено к судейскому. «Не 32 гривны в месяц, а судейский оклад 16 000 грн. Но они получают не месячный оклад, а только учитывая время, потраченное на судебное заседание. Считается почасово", - пояснил судья.

Как сообщал УНИАН, ранее присяжные по делу экс-"беркутовцев" заявляли о самоотводе из-за низкой оплаты, но впоследствии согласились дальше работать.