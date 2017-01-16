Журналисты узнали подробности об осужденном за переход на сторону России украинском офицере

Осужденный за переход на сторону России украинский офицер Тарас Синечак получил восемь лет заключения, поскольку остался на предыдущем месте работы после оккупации. Об этом сообщает ТСН.

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По информации журналистов, после аннексии Крыма Синечак остался работать заместителем руководителя военного санатория "Судак", но уже в составе российской армии. Его задержали год назад на КПП украинские пограничники. Прокуратура просила для него 15 лет тюрьмы, однако суд принял вдвое более легкое наказание.

Адвокаты осужденного с приговором не согласны и собираются подавать апелляцию. Один из аргументов, которые приводят, - как врач Синечак должен оказывать медицинскую помощь даже россиянам.

"Измены Родине здесь не было. Для этого должны быть противоправные действия, действия, направленные во вред Родине, чего не было. Если человек выполняет присягу как врач, медик, то что, это измена? И он должен даже Гитлера оперировать, если бы надо было", - утверждает юрист Александр Коваленко.

Как сообщалось, Дарницкий районный суд города Киева приговорил подполковника медицинской службы до 8 лет тюремного заключения за совершение госизмены и дезертирства и перехода на службу в армии РФ в период незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.