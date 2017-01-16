Один из лидеров еврейской общины Российской Федерации переехал жить в Украину
15:49, 16 января 2017Общество
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Российский журналист и один из лидеров еврейской общины Российской Федерации Павел Фельдблюм решил переехать на постоянное жительство в Украину.
Павел Фельдблюм переехал в Украину / facebook.com/feldblyum
В понедельник, 16 января, Фельдблюм въехал в Украину, передает "Украинская правда".
По его словам, сейчас он сам переезжает в Украину, а его семья "присоединится летом".
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Также Фельдблюм сообщил, что пока не обращался в миграционную службу, однако собирается это сделать.
Ранее он рассказывал, что решение о переезде "назревало давно".
"С момента аннексии Крыма и начала вторжения на восток Украины моя жизнь в Москве стало тяжелым компромиссом с самим собой. Ведь агрессии со стороны России подверглась моя Украина, где родился я и мои родители, где прошла жизнь моих дедов и прадедов", - написал он.
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