Харьковчанин просит убрать памятник "красноармеец в буденовке" в парке "Юность"

Обелиск "Орленок" находится в парке "Юность" со стороны улицы Полтавский Шлях, пишет 057.ua.

Автор петиции предлагает вместо обелиска установить фонтан или памятник в честь участников АТО.

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"Согласно Закону Украины о декоммунизации предлагаю демонтировать памятник в виде стелы с головой красноармейца в буденовке, который находится в сквере "Юность" по улице Полтавский Шлях. Данный памятник не имеет никакой исторической или культурной ценности, а голова красноармейца в буденовке символизирует боевиков запрещенной коммунистической партии, которые захватили наш город в годы Гражданской войны. Лучше на этом месте сделать фонтан или памятник в честь молодых харьковчан, ушедших добровольцами защищать Украину в АТО", - написал Александр.

На сегодняшний день петиция собрала 17 подписей.