В "янтарном" селе местные жители взяли в заложники трех раненых "титушек" - СМИ

Двух отдали медикам скорой помощи, а третьего держали, пока в населенный пункт не приехала съемочная группа ТСН. Селяне говорят, что не доверяют местным правоохранителям, потому что те могут "замять" дело и потому хотели придать ситуации огласку, сообщает tsn.ua.

Старое Село известно тем, что рядом – немало нелегальных янтарных рудников. Во время звонка к ТСН местные сообщили, что в населенный пункт приехали семеро вооруженных "крышевать" нелегальную добычу. А уже после приезда в село выяснилось, что причина – не в янтаре. Однако причину конфликта ни журналистам, ни правоохранителям еще не удалось узнать. Об этом в прямом эфире программы ТСН.Тиждень сообщила журналистка Анна Махно.

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Местные рассказывали, что неизвестные люди утром ходили по домам и совершали разбои. В частности, к одной из семей домой пришли семеро. Угрожали гранатой. Говорили, что взорвут дом и всю семью. Этой семье о случае удалось сообщить односельчанам, которые пришли к дому. Они задержали троих мужчин. Их доставили в помещение сельского совета, где и держали. Впрочем, перед тем, как их задержали, была стрельба и их троих ранили.

Из сельского совета двоих мужчин забрала "скорая". ТСН из неофициальных источников стало известно, что они находятся в Рокитновской больнице. У одного - проникающее ранение брюшной полости. У другого ранена голень. Одному из них сейчас должны делать операцию. Впрочем, официально это не подтверждают.

Третьего мужчину держали до приезда съемочной группы ТСН. У него огнестрельное ранение руки.

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Правоохранители также пока не могут объяснить, в чем заключается конфликт и кто стрелял. Но говорят о том, что это уже не первая перестрелка в Старом Селе.