В Раде похвастались, что к ним стали вдвое чаще приходить на экскурсии
17:21, 12 января 2017Общество
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Количество экскурсий в Верховную Раду Украины в 2016 году выросло почти вдвое по сравнению с предыдущим годом – с 372 до 628.
В Верховную Раду чаще ходят на экскурсии / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата ВР Украины, также возросло количество их участников.
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Если в экскурсиях в 2015 году приняли участие около 12 тыс. человек, то в 2016 году - более 21 тыс., в том числе около тысячи иностранных гостей.
«В прошлом году во время экскурсий состоялось почти 100 встреч посетителей парламента с народными депутатами, представителями фракций и групп и парламентских комитетов (в 2015 г. – 52 встречи)», - говорится в сообщении.
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