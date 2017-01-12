В Раде похвастались, что к ним стали вдвое чаще приходить на экскурсии

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата ВР Украины, также возросло количество их участников.

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Если в экскурсиях в 2015 году приняли участие около 12 тыс. человек, то в 2016 году - более 21 тыс., в том числе около тысячи иностранных гостей.

«В прошлом году во время экскурсий состоялось почти 100 встреч посетителей парламента с народными депутатами, представителями фракций и групп и парламентских комитетов (в 2015 г. – 52 встречи)», - говорится в сообщении.