Муженко подчеркнул на необходимости борьбы со взяточничеством в военкоматах

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook, об этом Муженко сказал во время расширенного совещания с руководящим составом военных комиссариатов Украины.

Он подчеркнул, что работа военных комиссариатов требует «перезагрузки», выхода на новый уровень с целью качественного комплектования Вооруженных сил, поддержки и социальной адаптации военнослужащих, прошедших через боевые действия в АТО на востоке Украины.

«В течение 2016 года Вооруженные силы Украины пополнили более 69 тыс. военнослужащих по контракту. Это мощный рывок вперед в плане перевода Вооруженных сил на профессиональную основу. Но это не снимает актуальности проблемы, ведь мы должны быть готовы к тому, что военнослужащие, которые отслужили установленные сроки, могут увольняться. Это обязывает военные комиссариаты проводить более активную работу», - сказал начальник Генштаба ВСУ.

Муженко напомнил, что в прошлом году была осуществлена ротация 11 областных военных комиссаров, в первую очередь за счет офицеров, которые имеют опыт участия в АТО и опыт прохождения службы на командных должностях.

В то же время, по словам Муженко, в деятельности военных комиссариатов наблюдались существенные недостатки, в том числе в несоблюдении воинской дисциплины в некоторых из них, что имело негативное влияние на имидж ВСУ.

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«Мы внимательно проанализируем как достигнутые результаты, так и допущенные недостатки. Недопустимыми являются случаи нарушения дисциплины в военных комиссариатах и совершенно позорными – случаи взяточничества. Эти негативные явления должны решительно искореняться. По итогам такого анализа будут приниматься кадровые решения», - заявил Муженко.

Он поставил задачи на текущий год в том числе завершить ротацию военных комиссаров всех уровней на офицеров, которые имеют опыт участия в АТО.

Муженко отметил, что одним из путей повышения эффективности работы военных комиссариатов должно стать переформатирование в территориальные Центры комплектования и социальной поддержки.

«Вопросы социальной поддержки людей в местах проживания после демобилизации или после возвращения со службы являются очень актуальными. Военные комиссариаты должны оказывать помощь бывшим военнослужащим в социальной адаптации. Важно, чтобы постоянную поддержку со стороны военкоматов ощущали участники АТО, их семьи, и особенно семьи тех военнослужащих, которые погибли, защищая Родину», - подчеркнул Муженко.

Начальник Генштаба подчеркнул, что проявление такого внимания и человечности должно стать неотъемлемой составляющей в работе военных комиссариатов.

Он поставил военным комиссарам задачи по формированию резерва. Это касается как оперативного резерва первой очереди, который будет проходить сборы непосредственно в боевых частях, так и оперативного резерва второй очереди, который будет привлекаться к действиям в составе подразделений территориальной обороны и отрядов самообороны по организации соответствующей тренировки.