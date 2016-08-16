В Минобороны решили комплектовать военкоматы исключительно офицерами с опытом в АТО

Об этом сегодня во время брифинга сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления персонала – заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны.

Читайте такжеС начала года контракты на службу в ВСУ заключили более 45 тысяч военных

«Согласно решению Генерального штаба, комплектование должностей военных комиссаров осуществляется исключительно военнослужащими - участниками АТО. Что касается других офицерских должностей в военных комиссариатах, они также комплектуются, как правило, участниками АТО», - сказал Талалай.

Он также отметил, что офицеры, не имеющие боевого опыта, но желающие проходить службу в военных комиссариатах, могут назначаться на такие должности, но только после прохождения военной службы в боевых бригадах сроком не менее 6 месяцев.

«Перед отправкой в район проведения АТО такие офицеры, как и все другие военнослужащие, должны пройти в обязательном порядке полуторамесячную подготовку», - сказал Талалай.

Как сообщал УНИАН, в этом году осенний призыв в армию начнется в октябре-ноябре, но, как и раньше, срочников не будут привлекать к службе в зоне АТО.

В настоящее время укомплектованность генеральских должностей составляет 90%. Всего в украинской армии предусмотрено 119 таких должностей.