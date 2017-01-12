В крымском "Украинском культурном центре" заявили о задержании их активиста ФСБ

12:39, 12 января 2017
Общество
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В крымском "Украинском культурном центре" заявили, что их активиста в оккупированном Крыму задержала ФСБ РФ.

Украинский культурный центр заявил о задержании своего активиста ФСБ РФ / УНИАН

Об этом на своей странице в Facеbook сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

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«Сегодня утром ФСБ задержало активиста УКЦ Андрея Виноградова», - написал Кузьмин.

Отметим, "Украинский культурный центр" создали в Крыму в 2015 году. Его целью провозгласили возрождение на полуострове украинского языка и культуры.

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Новость в сюжете: Оккупация Крыма
Теги: #Крым#ФСБ