В крымском "Украинском культурном центре" заявили о задержании их активиста ФСБ

Об этом на своей странице в Facеbook сообщил основатель УКЦ Леонид Кузьмин.

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«Сегодня утром ФСБ задержало активиста УКЦ Андрея Виноградова», - написал Кузьмин.

Отметим, "Украинский культурный центр" создали в Крыму в 2015 году. Его целью провозгласили возрождение на полуострове украинского языка и культуры.