На Львовщине от переохлаждения погиб один человек, 6 госпитализированы с обморожениями

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

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«С начала января в области от переохлаждения умерли три человека, более 30 жителей Львова и области разного возраста госпитализированы с обморожениями», - говорится в сообщении.