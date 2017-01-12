На Львовщине от переохлаждения погиб один человек, 6 госпитализированы с обморожениями

09:41, 12 января 2017
Общество
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Во Львовской области за минувшие сутки, 11 января, от переохлаждения погиб один человек, шестеро госпитализированы с обморожениями разной степени тяжести.

На Львовщине от переохлаждения погиб один человек / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

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«С начала января в области от переохлаждения умерли три человека, более 30 жителей Львова и области разного возраста госпитализированы с обморожениями», - говорится в сообщении.

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