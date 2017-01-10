"Это провокация": посол в Польше осудил осквернение памятника погибшим полякам на Львовщине

Об этом он написал на странице в Twitter.

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Potępiam akt wandalizmu w Hucie Pieniackiej. To jawna prowokacja. Wszczęto śledztwo. Sprawcy powinni być ukarani. Nie dajmy się sprowokować! — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) January 10, 2017

"Я осуждаю акт вандализма в Гуте Пеняцкой. Это явная провокация. Инициировано расследование. Преступники должны быть наказаны. Давайте не будем провоцировать", - написал он.

Как известно, во Львовской области неизвестные повредили памятник полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году.