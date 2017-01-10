Клыха этапировали в Челябинск, местонахождение Карпюка неизвестно - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Илья Новиков телеканалу «112 Украина».

"Его увезли 7 января. Нам это стало известно вчера, в понедельник. Видимо, ближайшие три недели, это по опыту, мы ничего нового не услышим, потому что его повезли в сторону Челябинска. Пока он туда прибудет, эта система работает как "черный ящик": мы знаем, что в него вошло, но не знаем, что происходит внутри", - сказал защитник.

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Новиков также сообщил, что местонахождение еще одного политзаключенного Николая Карпюка до сих пор неизвестно.

"Николая Карпюка увезли из Грозного в начале декабря, это было 5 декабря. Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс. км, может даже больше. Его зачем-то повезли во Владимир через Ижевск. По какому маршруту повезут Стаса Клыха, мы не знаем, и сколько это займет, тоже не знаем", - добавил адвокат.

Он также рассказал, какие меры предпринимаются для освобождения украинцев.

"При том, что мы с коллегами готовим документы и для Европейского суда, и надзорную жалобу в российский Верховный суд, все равно по опыту на это плохая надежда. Единственное быстро решение, которое возможно в течении ближайших месяцев, это какой-то обмен, согласованный с политиками", - считает он.

Как сообщал УНИАН, Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 года заключения соответственно в колонии строгого режима. В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 года – начале 1995 года сам принимал в них участие.

Министерство юстиции неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха в Украину.