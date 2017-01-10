У полиции Донетчины появился новый штурмовой отряд (фото, видео)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Сегодня, 9 января 2017 года, дали дорогу в жизнь спецподразделению КОРД. В его состав вошли сотрудники полиции, которые прошли отбор, 2-х месячные курсы выживания, получили соответствующий сертификат бойца КОРД и прошли переаттестацию. Наше спецподразделение должно быть лучшим», - сообщил начальник ГУ Нацполіції в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, на должности спецподразделения назначены те бойцы, которые прошли соответствующую подготовку. «Можно сказать, с этого дня в Донецкой области начинает свое существование спецподразделение КОРД», - отметил Вячеслав Аброськин.

Как сообщает отдел коммуникации донецкой полиции, бойцы шли к этому около года. Прошли жесткий отбор, курс выживания, спецподготовку по международным стандартам в Киеве и получили сертификаты КОРДа. До этого дня дошли только самые выносливые и самые профессиональныею

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Сегодня КОРД Главного управления НП в Донецкой области – мощный штурмовой отряд, предназначенный для сопровождения полицейских спецопераций и задержания вооруженных преступников, в том числе – в зоне боевых действий. Командиром отряда стал опытный боец с позывным «Тридцать третий», который, кстати, получил самый высокий балл во время сдачи тестов. Среди бойцов – участники боевых действий в Дебальцево и Широкино.

Глава полиции Донетчины отметил, что на данный момент полностью решена проблема с автотранспортом, техническим обеспечением спецподразделения. Бойцы имеют на вооружении современное оружие, спецтехнику, в частности современный украинский бронеавтомобиль «Варта», который выдерживает взрыв 6 кг тротила.

Единственным вопросом остается кадровое обеспечение. Сейчас подразделение укомплектовано примерно на 50%. В течение 2-3 месяцев планируется укомплектовать штат полностью.