Во львовские больницы в связи с переохлаждением обратились 12 человек
10:23, 10 января 2017Общество
472 0
В больнице скорой помощи по состоянию на сегодня на лечении находятся четверо пациентов.
Всем оказывают необходимую медицинскую помощь / УНИАН
Во львовские больницы в связи с переохлаждением обратились 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Читайте такжеВ Донецкой области получили обморожения дети, которых мать оставила в холодном доме (фото)
Как сообщил главный врач восьмой городской клинической больницы Василий Обаранец, на сегодня в больнице находятся 8 человек с переохлаждением. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. В больнице скорой медицинской помощи находятся четверо пациентов, состояние, в основном, легкое.
Как известно, ранее на Львовщине три человека умерли от переохлаждения и обморожений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Непогода в Украине