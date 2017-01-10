Во львовские больницы в связи с переохлаждением обратились 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Как сообщил главный врач восьмой городской клинической больницы Василий Обаранец, на сегодня в больнице находятся 8 человек с переохлаждением. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. В больнице скорой медицинской помощи находятся четверо пациентов, состояние, в основном, легкое.

Как известно, ранее на Львовщине три человека умерли от переохлаждения и обморожений.