Снегопад в столице: в "Киевавтодоре" рассказали, как чистят дороги и улицы (фото)

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» обещают днем увеличить количество бригад рабочих, которые вручную убирают снег на остановках общественного транспорта, в подземных переходах и на тротуарах.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на предприятие.

По информации «Киевавтодора», сегодня ночью в городе работали 23 бригады по ручной уборке и 248 единиц техники.

«В связи с сильным морозом обработка улично-дорожной сети осуществляется песчано-соляной смесью, поскольку соль при таких температурах недостаточно эффективна, на проезжих частях отсутствует эффект «быстрого таяния снега», - пояснили в корпорации.

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В первую очередь осуществляется обработка посыпочными материалами и очистка от снега магистральных улиц и дорог, спусков/подъемов, мостов и путепроводов, улиц, по которым проходят маршруты движения общественного транспорта.

Вместе с тем в «Киевавтодоре» отметили, что из-за низкой температуры техника периодически выходила из строя, но ее оперативно ремонтировали и запускали снова на линию.

В уборке улиц и дворов задействовано 258 единиц техники КК «Киевавтодор» и около 300 единиц техники жилищных организаций, «зеленстроевцев» и др. Кроме того, бригады ручной уборки в составе 355 человек выполняют очистку остановок общественного транспорта, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, тротуаров.

За последние сутки снегопада работники «Киевавтодора» использовали рекордные для такого короткого срока 3,3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и более 1 тысячи тонн соли.

Корпорация просит киевлян на период ухудшения погодных условий, по возможности, не пользоваться собственными автомобилями, а воспользоваться услугами общественного транспорта, а водителей - быть внимательными на дорогах и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

По прогнозу гидрометцентра, сегодня в столице ожидаются сильные снегопады и метели. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура в течение суток 10° мороза.