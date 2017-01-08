На Донетчине полиция задержала трех сторонников ДНР

Об этом сообщил председатель Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

"В рождественские дни полиции Донецкой области стало возможным задержать трех жителей Константиновки, которые оживленно поддерживали в 2014 году боевиков ДНР", - рассказал он.

По информации Аброськина, среди них - действующий на тот период майор милиции, начальник линейного отдела милиции на станции Константиновка ЛО - станции Славянск. Он был уволен из органов внутренних дел только в ноябре 2014 года.

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"Этот персонаж, бывший активный сторонник ДНР, после событий "русской весны" стал вести замкнутый образ жизни, тем самым, стараясь быть неприметным в надежде на то, что его участие в ДНР останется неизвестным", - отметил Аброськин.

При этом двое других задержанных заявили, что стояли на блокпостах "за идею" и денег не получали. После того, как боевиков ДНР прогнали из Константиновки, общение с "товарищами" не поддерживали и решили остаться на подконтрольной Украине территории.

Как сообщал УНИАН, на оккупированной боевиками и российскими войсками территории Донбасса растут протестные настроения и недовольство действиями “власти”.