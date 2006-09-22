Завтра Балога откроет экуменическую церковь, построенную на его деньги

22 сентября глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отбывает с двухдневной рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, 23 сентября В.БАЛОГА примет участие в церемонии открытия экуменической церкви на территории Мукачевского историко-краеведческого музея-замка «Паланок».

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор музея Дмитрий ГАВАШИ, строительство церкви осуществлено за год и на 100% профинансировано Почетным гражданином Мукачево В.БАЛОГОЙ.

Мукачевский горисполком пока еще не обнародует стоимость строительства церкви.

По данным официального интернет-представительства Президента Украины, запланированы также встречи В.БАЛОГИ с представителями местной власти.