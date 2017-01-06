Автокатастрофа на Харьковщине: шесть погибших
08:55, 06 января 2017Общество
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Еще один человек после аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.
На Харьковщине в автокатастрофе погибло 6 человек / mk.gov.ua
В Чугуевском районе Харьковской области в ДТП погибли шесть человек, среди них четверо взрослых и двое детей (2009 года рождения), сообщает ZN.ua.
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Еще один человек после аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло примерно в 21-20 в четверг, 5 января.
Причина трагедии в том, что водитель легкового автомобиля "Вольво-570" не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.
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