Автокатастрофа на Харьковщине: шесть погибших

В Чугуевском районе Харьковской области в ДТП погибли шесть человек, среди них четверо взрослых и двое детей (2009 года рождения), сообщает ZN.ua.

Читайте такжеСтолкновение почти 50 автомобилей в США: среди жертв масштабного ДТП был украинец

Еще один человек после аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло примерно в 21-20 в четверг, 5 января.

Причина трагедии в том, что водитель легкового автомобиля "Вольво-570" не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.