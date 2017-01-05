Чиновник Киевского экспертно-технического центра Гоструда погорел на взятке в 50 тысяч

Правоохранителями за получение взятки в 50 тыс. грн задержан начальник одного из отделов ГП «Киевский экспертно-технический центр Гоструда».

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, чиновник требовал денежные средства у предпринимателя за составление положительного экспертного заключения на проведение лесосечных работ.

«Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт получения неправомерной выгоды в два этапа на общую сумму 50 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновнику готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ходатайство об избрании меры пресечения.