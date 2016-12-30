В оккупированном Крыму более 27 тысяч человек остались без света

В оккупированном Крыму сегодня, 30 декабря, без электроснабжения остались 27, 8 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

В частности, электроснабжение отсутствует в Судаке, Джанкое и 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керченского, Евпаторийского и Первомайского районов.

Читайте также"Стройка века": оккупанты признали, что связать тоннелем Крым и Россию не получается

«30 декабря с 11-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м / с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»)», - говорится в сообщении российского Минэнерго.

Как сообщал УНИАН, советник президента РФ Владимира Путина по интернету Герман Клименко заявил, что Россия должна быть готова к тому, что ее могут отключить от мирового интернета.

"Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета", - сказал он. По его словам, в проекте закона о регулировании российского сегмента интернета (рунета) речь идет о защите критически важной инфраструктуры, которая должна размещаться на территории России.